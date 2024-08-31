Депутат Владимир Ружицкий получил звание почетного гражданина Люберец

Владимир Волков отметил, что более 40 лет трудовой деятельности Владимира Петровича связано с Московской областью, а именно с Люберецкой землей. На протяжении 17 лет он возглавлял Люберецкий район, который в 2017 году был преобразован в городской округ Люберцы. Под его руководством были построены новые школы и детские сады, открыты производственные площадки, а также проведены работы по реконструкции и благоустройству парков и зон отдыха для жителей.

«В последние пять лет городской округ Люберцы находится в группе лидеров в Подмосковье», — подчеркнул Волков.

Владимир Ружицкий удостоен множества наград, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль и орден Ивана Калиты, а также знаки отличия за заслуги в законодательстве и развитии закона. Кроме того, ему присвоены звания «Почетный работник угольной промышленности» и «Заслуженный работник промышленности Московской области».

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