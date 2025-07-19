Число сбитых в Подмосковье дронов достигло 13

Средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник ВСУ на подлете к Москве. Общее число ликвидированных дронов достигло 13. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Градоначальник отметил, что на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Днем стало известно о восьми сбитых над Подмосковьем БПЛА. В ночное время силы ПВО ликвидировали еще пять летевших на столицу беспилотников.

Обломки БПЛА рухнули в пригороде города Дмитрова рядом с общественным пляжем. После этого, по словам очевидцев, вспыхнул пожар. Информации о пострадавших не поступало.

В ночь на 19 июля на российскими регионами уничтожили 87 беспилотников ВСУ. Противник безуспешно пытался атаковать Ростовскую область, Брянск, Калугу и Московскую область.