L’Antidiplomatico: США и Европа готовятся к нападению на Россию

Страны Евросоюза начали готовиться к военному противостоянию с Россией. Таким мнением поделился итальянский обозреватель Фабрицио Поджи в статье для портала L’Antidiplomatico .

По его словам, Евросоюз готовится атаковать Россию, действуя в рамках программы «Европейский щит», которая была предложена экс-канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Этим объясняется оперативное подписание лидерами ЕС договоров о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.

«Именно из-за своих военных планов против России Брюсселю, Вашингтону, Лондону и Парижу был нужен кровавый режим для господства в Киеве», — подчеркнул обозреватель.

Поджи добавил, что киевский режим сначала годами уничтожал оппозицию и журналистов, а теперь принялся за население. На фронт отправляют подростков и 60-летних украинцев, причем преподносят это как «сопротивление вторжению». В действительности украинские власти выполняют военные приказы лидеров ЕС.

Ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий пригрозил генералу США Кристоферу Донахью ядерной доктриной России, оценив его слова о возможном нападении НАТО на Калининградскую область.