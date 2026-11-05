День военного разведчика отметили в Воскресенске

5 ноября у мемориала погибшим в Афганистане и других локальных войнах и конфликтах прошла акция памяти «Герои особого назначения». Почетный караул несли курсанты военно-патриотического клуба «Шторм».

В мероприятии приняли участие ветераны локальных войн и конфликтов, родители и члены семей воинов, погибших в этих конфликтах, а также те, чья воинская служба была связана с военной разведкой.

С профессиональным праздником разведчиков поздравили заместитель председателя Совета депутатов округа Сергей Слепов и председатель правления воскресенского отделения «Боевого братства» Наталья Ахметова.

С приветственным словом обратились ветеран разведывательного батальона в Афганистане С. Андреев и председатель местного отделения Союза десантников В. М. Скрябин.

Минутой молчания участники почтили память погибших разведчиков и земляка Геннадия Воробьева — рядового разведчика-снайпера, погибшего при выполнении боевого задания 4 ноября 1984 года.

Литию по погибшим отслужил благочинный 2-го Воскресенского благочиннического округа, председатель епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами протоиерей Сергий Рыбаков. После этого все участники возложили цветы к мемориалу.