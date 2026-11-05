360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Мужчину с врожденной боковой кистой шеи спасли в больнице в Ступине

    Фото: СКБ

    В Ступинской клинической больнице успешно прооперировали 27-летнего мужчину с редкой врожденной патологией — боковой кистой шеи диаметром около 10 сантиметров. Вмешательство провели специалисты оториноларингологического отделения, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

    По словам заведующего отделением Сергея Шаркова, подобные образования встречаются примерно у одного человека из пяти тысяч. Обычно они долго не вызывают жалоб, однако после инфекции могут воспаляться и быстро увеличиваться.

    Главная сложность операции заключалась в расположении кисты рядом с крупными кровеносными сосудами и нервами шеи, включая сонные артерии и яремные вены. Хирургам удалось удалить образование, не повредив окружающие структуры.

    Врачи подчеркивают, что такие кисты необходимо удалять хирургическим путем. Повторные воспаления и попытки дренирования затрудняют последующее лечение, поэтому обращаться за медицинской помощью желательно до появления осложнений.

    Операция прошла без осложнений. Пациента уже выписали из стационара, сейчас он восстанавливается.

    Читайте также

    Мужчину с послеоперационной грыжей размером 35 см спасли в больнице в Талдоме

    Женщину с внематочной беременностью и кровотечением спасли в больнице в Дубне

    Мужчину с поврежденным зубочисткой кишечником спасли в больнице в Домодедове

    Мужчину с послеоперационной грыжей размером 35 см спасли в больнице в Талдоме

    Женщину с внематочной беременностью и кровотечением спасли в больнице в Дубне

    Мужчину с поврежденным зубочисткой кишечником спасли в больнице в Домодедове