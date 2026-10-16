Делегация Подмосковья посетила выставку CIIF в Шанхае

Инвестиционный блок правительства Московской области посетил международную промышленную выставку CIIF в Шанхае в рамках рабочей поездки в КНР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

CIIF — одна из крупнейших промышленных выставок в мире. В этом году ее главная тема — интеллектуальное производство и промышленная трансформация. На площадке представлены робототехника, промышленная автоматизация, станки с ЧПУ, металлообработка, ИКТ, новые материалы, зеленые и низкоуглеродные технологии.

В ходе мероприятия губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева изучили стенды ведущих производителей промышленной робототехники — Hyundai, Estun, Agibot, Yaskawa и других.

«Задача, поставленная Президентом, – войти в число самых роботизированных стран мира. Поэтому нас интересуют прежде всего самые прогрессивные решения, которые можно внедрять на российских предприятиях уже сегодня», — отметила зампред Екатерина Зиновьева.