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    Делегация Подмосковья посетила выставку CIIF в Шанхае

    Фото: CIIF

    Инвестиционный блок правительства Московской области посетил международную промышленную выставку CIIF в Шанхае в рамках рабочей поездки в КНР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

    CIIF — одна из крупнейших промышленных выставок в мире. В этом году ее главная тема — интеллектуальное производство и промышленная трансформация. На площадке представлены робототехника, промышленная автоматизация, станки с ЧПУ, металлообработка, ИКТ, новые материалы, зеленые и низкоуглеродные технологии.

    В ходе мероприятия губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева изучили стенды ведущих производителей промышленной робототехники — Hyundai, Estun, Agibot, Yaskawa и других.

    «Задача, поставленная Президентом, – войти в число самых роботизированных стран мира. Поэтому нас интересуют прежде всего самые прогрессивные решения, которые можно внедрять на российских предприятиях уже сегодня», — отметила зампред Екатерина Зиновьева.

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