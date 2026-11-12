Глава Одинцова поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов и начальник УМВД России по Одинцовскому округу полковник полиции Игорь Лопатин поздравили личный состав и ветеранов службы с профессиональным праздником. В рамках торжественного мероприятия состоялась церемония награждения.

Андрей Иванов высоко оценил вклад личного состава УМВД России по Одинцовскому округу в обеспечение общественной безопасности и законности. Согласно статистическим данным, на территории муниципалитета сохраняется устойчивая тенденция к снижению преступности: разбоев стало меньше на 62,5%, изнасилований — на 62,5%, краж транспортных средств — на 44,4%, наркопреступлений — на 43,6%, грабежей — на 40%, мошенничеств общеуголовной направленности — на 20,9%. Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими снизилось на 10,2%.

Традиционно в честь праздника состоялось вручение ведомственных наград, почетных грамот и благодарственных писем наиболее отличившимся сотрудникам полиции — суммарно это около 50 наград от Министерства внутренних дел России, главы Одинцовского округа, Министерства физической культуры и спорта Московской области.