В Москве городские службы продолжают убирать проезжую часть и тротуары после снегопада. Об этом сообщил официальный канал Комплекса городского хозяйства столицы.

В первую очередь коммунальщики расчищают подходы к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным платформам, пересадочным узлам и социальным объектам. По мере выпадения осадков на дорогах и тротуарах проводят механизированное прометание и противогололедную обработку.

Автомобилистов просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не мешать движению колонн коммунальной техники.

Ранее пресс-служба Минтранса Московской области сообщила, что из-за снегопада в Подмосковье дорожные службы приступили к работе в усиленном режиме.