Фонтан построили в Троицком сквере Можайске

В Троицком сквере в Можайске 11 ноября состоялся пробный пуск нового фонтана. Благоустройство сквера идет по графику.

Работы ведутся в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Подрядная организация полностью завершила устройство фонтана — одного из ключевых элементов будущего сквера. Сейчас специалисты готовят основание для укладки брусчатки вокруг чаши, чтобы создать удобную прогулочную зону.

Параллельно на объекте устанавливают мачты освещения: ранее были проложены линии электроснабжения и видеонаблюдения, а также наружное освещение. Это позволит обеспечить комфорт и безопасность посетителей в вечернее время.

Активно формируется дорожная сеть: на части дорожек уже уложена брусчатка. На лестнице осталось залить бетоном последний пролет будущего пандуса, после чего начнутся монолитные работы на самом сооружении.

После обновления Троицкий сквер должен стать для Можайска центром общественной жизни. На участке площадью 0,6 гектара появится сцена для культурных программ, обновят пешеходные маршруты, создадут зоны отдыха с качелями. Завершить все работы планируют в 2027 году.