Почти 20 тысяч наказов жителей получила администрация Чехова

В муниципальном округе завершился сбор предложений и просьб. Всего учтено 19 973 обращения, большинство из которых касаются дорожной инфраструктуры, образования и благоустройства.

Больше половины наказов — 57% — останутся на муниципальном уровне, 40,7% переданы на региональный уровень, еще 2,3% относятся к федеральным. Самым значимым предложением стало строительство новой школы в микрорайоне «Олимпийский». По данным анализа обращений, приоритетными направлениями остаются дороги и транспорт (22%), образование (20%), благоустройство (13%) и ЖКХ (12%). Также жители отметили важность социальной политики и поддержки участников СВО (11%), здравоохранения (7%), культуры и спорта (5%), экономического развития и экологии (по 4%).

Для контроля исполнения наказов создана рабочая группа с участием депутатов Мособлдумы и муниципального уровня, сотрудников администрации и общественников, а также специальная цифровая платформа.

«Наша задача — максимально исполнить поручения, данные нам жителями. Важно, чтобы для этого была сформирована экономическая база и обеспечено финансирование», — подчеркнул глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.

Предложения принимали через онлайн-платформу есть результат.рф, общественные приемные «Единой России», пикеты и личные встречи — за время кампании провели 667 встреч с жителями.