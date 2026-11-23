С начала года в полицию поступило 80 заявлений о повреждении стекол на объектах транспортной инфраструктуры в Подмосковье. Общий ущерб от действий вандалов составил 3,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в управлении региональной безопасности.

Для выявления нарушителей используют камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион». С начала года по таким фактам возбудили 11 уголовных дел. Нарушители возместили 210 тысяч рублей ущерба. Еще по 69 остановочным павильонам готовятся процедуры взыскания средств на восстановление.

Заместитель руководителя управления региональной безопасности Дмитрий Алексеев подчеркнул, что повреждение остановок не только наносит финансовый ущерб, но и создает угрозу для пассажиров. Он призвал жителей сообщать в полицию о случаях порчи имущества и напомнил, что виновным придется компенсировать расходы на ремонт.

В ведомстве также обратились к родителям с просьбой поговорить с подростками о недопустимости вандализма.