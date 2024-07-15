Более 3 тысяч человек посетили фестиваль «Сенокос в Муранове»

Фестиваль народной культуры «Сенокос в Муранове» завершился в Пушкино. Гостями праздника стали свыше трех тысяч человек, о чем сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На фестивале прошла ремесленная ярмарка с уникальными товарами ручной работы, работали мастер-классы. Гости смогли попробовать свои силы в декупаже, работе с керамикой, росписи пряников и создании игрушек из дерева и ткани.

Кульминацией праздника стал костюмированный покос травы на Барском лугу. Музыкальную программу дня наполнили выступления солистов Московской областной филармонии и академического оркестра «Русские узоры».

На мероприятии состоялась встреча с членом Союза детских и юношеских писателей Марией Сидлер, а также с писателем и публицистом Дмитрием Урушевым.

Событийный туризм динамично и ярко развивается в Подмосковье, отметил Андрей Воробьев. Афиши расписаны уже до сентября — гостей ждут новые уникальные программы, фестивали, спектакли, выставки и концерты под открытым небом.

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