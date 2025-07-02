Бразильский школьник расстрелял дедушку и бабушку из-за телефона

Бразильский подросток застрелил бабушку и ранил дедушку, которые запретили ему пользоваться мобильным телефоном. Об этом сообщило издание Ultimosegundo .

В муниципалитете Франсиску-Белтран 13-летний школьник расправился с воспитывавшими его родственниками. Подросток выстрелил из пистолета, принадлежавшего его дяде, в дедушку и бабушку.

Сначала школьник ранил деда в спину, а затем выпустил пять пуль в грудь женщины. Несмотря на ранение, мужчина сумел разоружить внука и вызвать полицию.

Родственники растили мальчика с семи лет. По предварительной информации, конфликт возник из-за запрета школьнику пользоваться мобильным телефоном. После нападения подросток убежал в лес, но полицейские его нашли и задержали.

Ранее в Сербии суд приговорил родителей подростка, застрелившего девять учеников и охранника в школе Белграда к тюремному заключению.