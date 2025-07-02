Порошенко предупредил Зеленского об эффекте котла и дал совет

Президент Украины Владимир Зеленский держится за власть и устраняет соперников, провоцируя народный гнев. Предшественник Петр Порошенко* предупредил его в интервью The Times о последствиях авторитарного стиля управления страной.

«То, что делает Зеленский, ничем не отличается от России. <…> Сегодня Порошенко*, завтра [экс-главком ВСУ Валерий] Залужный, послезавтра кто угодно. Это авторитаризм», — сказал он.

Критической ошибкой действующего президента Порошенко* назвал дерзкое поведение на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне. Он призвал Зеленского прекратить расправу над политическими оппонентами и перестать цепляться за власть. В обратном случае терпение украинского общества лопнет, и это произведет эффект кипящего котла.

Ранее команда Трампа обсудила с Порошенко* и Юлией Тимошенко смену власти на Украине. Политолог Михаил Павлив в разговоре с «Известиями» допустил, что несмотря на переговоры с оппозицией, Белый дом даст Зеленскому еще один шанс.

*Признан в России экстремистом и террористом.