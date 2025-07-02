«Будит орущая кошка». Анна Асти поделилась подробностями жизни за пределами сцены

Певица Анна Асти назвала себя обычным человеком, а не иконой для поклонников

За пределами сцены певица Анна Асти (Анна Дзюба) ведет жизнь обычного человека. Она рассказала об этом Пятому каналу на праздновании своего дня рождения.

Журналисты припомнили Асти образ на обложке альбома «Высшие силы» и спросили, не считает ли она себя особенной, своеобразной иконой. Певица ответила отрицательно и пошутила, что просто подошел костюм. Она заверила, что за пределами сцены ведет простую жизнь.

«Я просыпаюсь, как обычный человек. Меня будит орущая маленькая кошка, мама что-то хочет от меня, собаки написали мимо пеленки, или еще что-нибудь», — сказала она.

Асти вошла в пятерку самых востребованных звезд на корпоративах, а ее компания в 2024 году заработала 26 миллионов рублей. На концерте певицы в Самаре случился скандал из-за овербукинга — организаторы продали больше билетов, чем вмещал зал.