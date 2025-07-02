Пенсионерка продала все имущество в США ради жизни на лайнере

Жительница США Шерон Лейн продала все свое имущество, чтобы отправиться в бесконечный круиз на борту лайнера Villa Vie Odyssey. Об этом сообщило Mirror.

Когда пенсионерка оказалась на судне, то испытала облегчение и радость, ведь она смогла осуществить свою мечту — провести остаток жизни в круизе.

Теперь 77-летняя женщина путешествует вокруг света, совершая остановки в крупных портах по всему миру. Стоимость 15-летнего проживания на лайнере варьируется от 129 тысяч долларов. За питание и медицинское обслуживание путешественники платят две-три тысячи долларов.

Большинство пассажиров Villa Vie Odyssey — это постоянные жители, арендовавшие каюты на долгий срок. Генеральный директор компании Микаэль Петтерсон заявил, что на борту лайнера собрались уникальные люди. Среди них лауреат Нобелевской премии мира, бывший глава администрации Белого дома и астронавт.

Ранее пожилой пассажир круизного лайнера Ruby Princess упал за борт и исчез. Выяснилось, что американец путешествовал один.