Украину предупредили о социальной катастрофе из-за пустых школ

Около 720 тысяч украинских школьников получают образование за границей. Их количество растет, потому что подрастающее поколение опасается принудительной мобилизации и не видит перспектив на родине. Это грозит Украине социальной и экономической катастрофой, сообщило издание NGL.media .

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев подсчитало, что примерно 1,4 миллиона украинских переселенцев по всему миру — это дети 3-17 лет. Многие формально остались в украинской системе образования и проходят обучение онлайн, одновременно посещая местные школы. Немало и тех, кто полностью отказался от аттестата на родине. За рубежом учатся около 720 тысяч украинских школьников, а на родине — 3,74 миллиона, минимальное количество за последние 30 лет.

Школы бросают не только парни, но и девушки — разница по полу среди старшеклассников составляет всего 1-2%, а среди абитуриентов 10%. Большинство украинских детей мигрировали из-за угрозы безопасности, риска попасть под мобилизацию и отсутствия перспектив, заявила директор образовательного фонда GoGlobal Татьяна Ковры.

«Это также вопрос отсутствия социализации, которая сегодня является ключевой проблемой, и тоже является одним из аргументов, почему не только парни, но и девушки выезжают за границу — потому что за границей дети учатся оффлайн, и это другой подход», — сказала она.

Уменьшение количества студентов на Украине создаст вызовы для рынка труда. Из-за оттока молодежи и преподавательского состава в стране уже ощущается нехватка кадров. В 2024 году в вузы поступили всего 197 тысяч человек — самый низкий показатель за последние девять лет.

В то же время если украинские беженцы уедут на родину, пострадает экономика стран Европы, предупредило агентство Reuters. За время конфликта они заняли определенную нишу на рынке труда.