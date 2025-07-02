Полиция Сочи проверит сообщение о мужчине, якобы обжегшем себе гениталии утюгом

Полиция Сочи начала проверку на фоне сообщений о мужчине, который якобы утюгом прижег себе гениталии из-за проигрыша в казино. Об этом РИА «Новости» сообщили в краевом управлении МВД.

«В полицию города Сочи поступило сообщение из медучреждения. В настоящее время проводится проверка», — отметили в сообщении.

По данным Telegram-канала Mash, 52-летнего мужчину госпитализировали в Краснодарском крае. У него диагностировали ожоги живота, паха, бедер и полового члена.

Изначально пострадавший заявил, что сам нанес себе увечья, якобы расстроившись после проигрыша 300 тысяч рублей в казино. Позже мужчина рассказал, что травмы ему якобы нанес его знакомый, с которым они вместе отдыхали на курорте.

Ранее в Уфе врачи спасли пациента с переломом пениса. Мужчина почувствовал сильную боль в области гениталий и обратился за помощью в больницу.