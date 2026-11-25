Очередной этап зимней уборки начался в Коломне, на улицы города вышли 285 единиц специализированной техники и более 780 человек. Дорожные службы работают в несколько смен.

Балканский циклон накрыл Подмосковье 24 ноября. Коммунальные службы Подмосковья работают в усиленном режиме.

В первую очередь внимание уделяют улично-дорожной сети, но не оставляют без внимания общественные пространства, дворы и контейнерные площадки.

После пересменки дорожная техника начала работу уже в ночном режиме. В ее задачи входит дальнейшая очистка проезжей части и обработка покрытия песко-соляной смесью. Дорожные работы продолжатся силами утренней смены.

В Подольске с последствиями снегопада борются 110 сотрудников коммунальной службы и 64 специальные машины. Работы ведутся в круглосуточном режиме.