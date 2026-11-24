Жители поколения зумеров чаще всего использовали региональный портал госуслуг для оформления транспортных и образовательных сервисов. В 2026 году самым востребованным из них стала выдача карты «Стрелка» — на нее подали 189,8 тысячи заявлений. Такие данные представили в Мингосуправления Подмосковья.

В пятерку популярных услуг также вошли запись на участие в ЕГЭ и ОГЭ — 113,7 тысячи заявлений, получение выписки из домовой книги — 78,9 тысячи, оформление выплаты на питание — 21,1 тысячи и запись ребенка в детский сад — 15,6 тысячи заявлений.

Всего на региональном портале доступно более 450 электронных услуг. В ведомстве отмечают, что молодежь выбирает онлайн-сервисы благодаря возможности быстро решать повседневные задачи и отслеживать статус обращений через интернет.

Электронный формат также делает взаимодействие с государственными учреждениями более удобным и понятным для жителей разных возрастов.