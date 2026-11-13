Более 30 аварийных домов расселят в округе Пушкинский

В округе Пушкинский расселяют жителей из домов, признанных непригодными для проживания после 2017 года. Всего в рамках программы предстоит переселить жильцов из 32 зданий общей площадью около 16 тысяч квадратных метров, половину объема уже освободили.

Одним из примеров успешного переселения стала молодая семья Максима и Юлии из Красноармейска. Вместе с заместителем главы округа Людмилой Конопатченковой они осмотрели новую квартиру. Супруги, оба имеющие инвалидность, переезжают из аварийного дома. В рамках государственной программы им подобрали жилье на первом этаже, а планировка санузла, кухни и коридора адаптирована для безбарьерной среды.

Поскольку в Красноармейске не удалось найти квартиру, полностью соответствующую требованиям семьи, Максим и Юлия переедут в Мамонтовку, в жилой комплекс «Южное Пушкино».

«Квартира очень хорошая, светлая. Я всегда хотела, чтобы у нас с мужем была светлая квартира. Она теплая, уютная. Мы давно ждали смены места жительства и счастливы», — поделилась Юлия.

Программа переселения направлена на обеспечение граждан пригодным жильем взамен аварийного. Собственникам предоставляется выбор: денежная компенсация или новое жилье. Тем, кто проживал в муниципальном жилье, предоставляют квартиру аналогичной площади с тем же количеством комнат. После сбора документов администрация проводит торги для приобретения нового жилья, затем его демонстрируют жильцам и оформляют документы — переход права собственности или договор социального найма.