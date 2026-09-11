Еще одну угольную котельную заменили на газовую в Подольске

Угольную котельную, которая грела дом № 31 на улице Павлика Морозова еще с 60-х годов, заменили на современный газовый комплекс. От этой котельной зависит не только жилой дом, но и школа для детей с ограниченными возможностями здоровья — поэтому надежность теплоснабжения здесь особенно важна.

Специалисты смонтировали теплоноситель отечественного производства, а совсем скоро будут проведены пусконаладочные работы. Новый источник тепла будет работать без постоянного персонала — все параметры уйдут в круглосуточную диспетчерскую. Это позволит специалистам в режиме реального времени отслеживать работу оборудования и оперативно реагировать на любые изменения.

Замена устаревшей угольной котельной на современный газовый комплекс не только повысит надежность отопления, но и сделает его более эффективным и экологичным.