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    Боксер из Королева Курочкин вышел в полуфинал первенства Европы

    Фото: Федерация бокса России

    Представитель Московской области Сергей Курочкин вышел в полуфинал первенства Европы по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Турнир проходит с 3 по 11 октября в Будве (Черногория). Курочкин выступает в весовой категории до 80 кг и представляет Королев. На пути к полуфиналу он одержал три победы: в 1/8 финала единогласным решением судей победил Мартинеса Куснерса (Латвия), в четвертьфинале раздельным решением судей взял верх над Артемом Хореняном (Армения), а в поединке за выход в полуфинал также раздельным решением судей победил Леви Валлера (Англия).

    Соперником представителя Московской области в полуфинале станет представитель Белоруссии Максим Румянцев.

    Первенство Европы проходит в многофункциональном спортивном комплексе «Средиземноморский спортивный центр» в Будве. В турнире принимают участие более 470 спортсменов из 40 стран, которые разыгрывают 26 комплектов наград — по 13 среди юношей и девушек. Полуфинальные поединки запланированы на 9 октября, финалы во всех весовых категориях пройдут 11 октября.

    Ранее Сергей Курочкин завоевал бронзовую медаль на финальном этапе XIII летней Спартакиады учащихся России по боксу в Сыктывкаре в июле 2026 года, выступая в категории до 75 килограммов. В марте 2026 года он стал победителем первенства Центрального федерального округа среди юношей 15-16 лет и был признан лучшим боксером турнира.

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