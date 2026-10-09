Боксер из Королева Курочкин вышел в полуфинал первенства Европы

Представитель Московской области Сергей Курочкин вышел в полуфинал первенства Европы по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Турнир проходит с 3 по 11 октября в Будве (Черногория). Курочкин выступает в весовой категории до 80 кг и представляет Королев. На пути к полуфиналу он одержал три победы: в 1/8 финала единогласным решением судей победил Мартинеса Куснерса (Латвия), в четвертьфинале раздельным решением судей взял верх над Артемом Хореняном (Армения), а в поединке за выход в полуфинал также раздельным решением судей победил Леви Валлера (Англия).

Соперником представителя Московской области в полуфинале станет представитель Белоруссии Максим Румянцев.

Первенство Европы проходит в многофункциональном спортивном комплексе «Средиземноморский спортивный центр» в Будве. В турнире принимают участие более 470 спортсменов из 40 стран, которые разыгрывают 26 комплектов наград — по 13 среди юношей и девушек. Полуфинальные поединки запланированы на 9 октября, финалы во всех весовых категориях пройдут 11 октября.

Ранее Сергей Курочкин завоевал бронзовую медаль на финальном этапе XIII летней Спартакиады учащихся России по боксу в Сыктывкаре в июле 2026 года, выступая в категории до 75 килограммов. В марте 2026 года он стал победителем первенства Центрального федерального округа среди юношей 15-16 лет и был признан лучшим боксером турнира.