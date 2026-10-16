Биатлонный комплекс в Головино откроют 22 декабря 2026 года

На базе региональной спортивной школы олимпийского резерва «Истина» в деревне Головино городского округа Истра завершают строительство биатлонного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Готовность объекта составляет 85%. Комплекс объединит стрельбище на 30 мишеней, трибуны на 1200 зрителей, судейскую биржу и административно-бытовой павильон. Для подготовки лыж установлены 15 специальных модульных помещений — вакс-кабин.

Для соревнований предусмотрены электронная система управления мишенями, автоматизированный хронометраж и видеоэкран. На трибунах оборудуют места для маломобильных болельщиков и пандусы. Укладка асфальтобетонного покрытия завершена, смонтированы конструкции трибун, судейская биржа и мачты освещения. Продолжаются отделка павильона и монтаж инженерных систем. Работы планируют завершить до конца ноября.

«Официальное открытие состоится 22 декабря и будет сопровождаться крупными соревнованиями с участием сильнейших спортсменов нашей страны. В первую очередь здесь будут тренироваться воспитанники подмосковного биатлона, а также ведущие спортсмены и команды России. Уже 21 декабря на сборы приедет команда Ханты-Мансийска — на сегодняшний день, на мой взгляд, одна из сильнейших в стране наряду со сборной Московской области. Думаю, комплекс станет местом подготовки лучших российских биатлонистов», — рассказал президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

Московская область удерживает лидерство в российском биатлоне: по итогам сезона 2025/2026 сборная региона второй год подряд стала победителем общекомандного зачета Союза биатлонистов России среди субъектов страны.

22 декабря 2026 года здесь в рамках Международной лиги клубного биатлона пройдут первые соревнования. На старт выйдут 30 команд, которые выступят в одиночной смешанной эстафете: в составе каждой — мужчина и женщина. Начало соревнований — в 14:00. Прямую трансляцию покажет «Матч ТВ», а после гонки на стадионе выступят Дмитрий Губерниев и группа Guber Band. Болельщики смогут следить за борьбой с трибун и вдоль трассы. Вход будет бесплатным по обязательной предварительной регистрации — порядок ее прохождения объявят дополнительно.

Проект реализуется в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России» в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья».