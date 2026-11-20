Анна Сиушкина родилась в 1925 году на Ставрополье. Ее детство и юность пришлись на суровые годы Великой Отечественной войны. Вместо учебы и игр — тяжелый труд для фронта.

После войны она жила в Грозном, где ее муж Василий работал ртутным мастером. Привычка к труду, закаленная в детстве, осталась с ней навсегда. И даже сегодня, в свои 101 год, она не сидит без дела. Именинница по-прежнему полна сил и энергии, заботится о саде и огороде, а особую любовь питает к цветам.

Главное богатство именинницы — ее большая и дружная семья. У нее двое детей, четверо внуков и девять правнуков. С 2005 года Анна с семьей живет в Подмосковье, в Можайском округе, где ее любят и окружают заботой.

«От всей души желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, солнечного настроения и радости от каждого дня, проведенного в кругу любящей семьи!» — сказала Наталья Лапкина.