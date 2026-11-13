Управляющие компании Подмосковья получили штрафы на 7,2 млн рублей за неделю

В Подмосковье за неделю рассмотрели 58 административных дел в отношении управляющих и ресурсоснабжающих организаций, работающих в 29 муниципалитетах. Проверку материалов проводили представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Основаниями для привлечения компаний к ответственности стали нарушения лицензионных требований при управлении многоквартирными домами, в том числе грубые, несоблюдение правил содержания и ремонта жилья, а также требований энергоэффективности. Кроме того, претензии возникли к организациям, которые не обеспечили нормативный уровень или установленный режим предоставления коммунальных услуг.

По итогам рассмотрения 54 дел вынесли постановления. Еще три материала отложили, чтобы установить дополнительные обстоятельства, а одно дело вернули на доработку. Общая сумма штрафов составила 7,2 миллиона рублей. В двух случаях организациям объявили предупреждения.

В министерстве напомнили, что управляющие компании отвечают за содержание общего имущества многоквартирных домов и проведение необходимых ремонтных работ, а ресурсоснабжающие организации — за поставку коммунальных ресурсов.

Исполнение предписаний и устранение выявленных нарушений жилищного законодательства остаются на контроле ведомства.