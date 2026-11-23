В Доме культуры «Юбилейный» в Воскресенске 20 ноября прошел VIII фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы». Он был посвящен Международному дню толерантности и Году единства народов России.

Шесть команд из школы «Вектор» и Москворецкой гимназии представляли народности, проживающие на территории России: башкир, бурят, калмыков, осетин, татар и чувашей. Ребята подготовили мини-спектакли: визитные карточки, творческие номера и «Народные уголки» с предметами быта, узорами и национальными блюдами.

Жюри отметило, как бережно и творчески школьники подошли к теме фестиваля, к подборке костюмов и собранной информации о культуре и традициях народов.

Все ребята получили дипломы, памятные подарки и сладкие призы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев неоднократно подчеркивал, что единство помогает вместе строить сильную и суверенную страну, где каждый народ чувствует себя частью единой семьи.