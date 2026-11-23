В городских округах Ступино, Серпухов, Кашира и Серебряные Пруды прошли профилактические беседы с жителями о снижении числа возгораний в осенне-зимний период. Об этом сообщили в «Мособлпожспасе».

Беседы 21 и 22 ноября провели работники 207-й, 330-й, 271-й, 220-й, 280-й и 332-й пожарно-спасательных частей. По словам заместителя начальника территориального управления № 13 Эдуарда Морозова, с наступлением холодов и началом отопительного сезона риск пожаров в жилых домах и квартирах значительно возрастает.

«Во время бесед огнеборцы обратили внимание граждан на то, что причина возникновения большинства возгораний — это не злой умысел или роковое стечение обстоятельств, а обычная человеческая беспечность», — заключил Морозов.

Жителям посоветовали проверять исправность электропроводки, не пользоваться самодельной электротехникой и не перегружать сети. Перед началом отопительного сезона специалисты рекомендовали проверить печи и дымоходы, очистить их от сажи и заделать трещины, а также установить автономные пожарные извещатели.

При обнаружении возгорания необходимо немедленно звонить по единому номеру 112. Участникам бесед раздали профилактические памятки.