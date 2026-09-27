Новую лыжную базу построят в Дубне

В Дубне на стадионе «Юде-Кон» началось строительство современной лыжной базы. Сейчас специалисты приступили к монтажу свайного основания будущего объекта. Новая инфраструктура должна появиться к началу зимнего сезона.

На месте старой базы, которая состояла из четырех бытовок, будет создан современный спортивный объект. В новом здании предусмотрены просторные раздевалки, помещения для хранения лыжного инвентаря, а также спортивный зал, который позволит проводить тренировки в непогоду.

Ход работ контролирует глава городского округа Дубна Максим Тихомиров вместе с тренерами и родителями воспитанников спортивных секций.

«Сегодня начинаются большие рабочие встречи. Старую базу из четырех бытовок подрядчик демонтировал. Уже видно, какой масштаб приобретает новый объект. На первом этапе строительства важно принять все проектные решения, которые обеспечат комфорт, удобство и безопасность будущих пользователей», — отметил Максим Тихомиров.