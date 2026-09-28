День села Марчуги отметили в Воскресенске

Торжественное мероприятие ко Дню села совпало с православным праздником Воздвижения Креста Господня. Поздравить жителей пришли почетные гости: председатель совета депутатов городского округа Сергей Матвиенко и благочинный второго Воскресенского Белоозерского благочиния протоиерей Сергей Рыбаков.

Праздник открыл настоятель Крестовоздвиженского храма протоиерей Алексий Крылов. В рамках торжества чествовали долгожителей и юбиляров, которых поздравил депутат окружного совета Дмитрий Конюшков. Теплые слова в адрес молодых семей и родителей новорожденных прозвучали от члена Союза писателей и Союза журналистов России Виктора Лысенкова.

Особую атмосферу празднику придало выступление Юрия Белоусова. Прозвучали произведения «Пересвет!», «Легенда о Коловрате» и «Не для меня». Музыкальную программу продолжили Наталья Ежова, Олеся Шидловская и ансамбль «Селяночка». Танцевальные номера представили воспитанники школы танцев Ксении Абязовой.

Заслуженный тренер России, член правления Федерации этноспорта России Юрий Белоусов провел для детей открытую тренировку и мастер-класс по традиционной «Русской стенке».