Подмосковный ансамбль «Садко» представит премьеру «Корабль в будущее» 23 октября

Государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко» представит программу «Корабль в будущее». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Премьера состоится 23 октября в культурном центре «Строгино» (Москва, улица Маршала Катукова, дом 8). Начало в 19:00, возрастное ограничение 6+.

Проект посвящен 35-летию творческого пути коллектива и объединит знаковые произведения репертуара. Художественный руководитель ансамбля — заслуженный деятель культуры Московской области Дарья Волынская.

«Корабль в будущее» — музыкально-театрализованное путешествие сквозь время. На условных остановках зрители познакомятся с важными страницами биографии ансамбля, увидят фрагменты музыкальных спектаклей и театрализованных представлений, услышат любимые концертные номера. В программу войдут русские народные песни и танцы, произведения современных композиторов, созданные специально для коллектива, песни советских авторов, музыка из кинофильмов, музыка народов мира, а также номера из спектаклей для детей и семейного просмотра.

За 35 лет ансамбль «Садко» выработал собственный узнаваемый стиль и особое отношение к музыкальной традиции. Сегодня коллектив продолжает развиваться, создавая программы, в которых народное искусство звучит современно.

Билеты доступны на сайте Московской областной филармонии.