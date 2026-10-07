Мособлводоканал устранил 240 засоров на сетях водоотведения за неделю

За прошедшую неделю специалисты водоканалов Подмосковья устранили 240 засоров в канализационных сетях. За это же время из труб извлекли более двух тонн бытовых отходов, которые жители выбросили в унитазы и раковины.

Чаще всего причиной проблем становятся влажные салфетки, тряпки, средства личной гигиены, ватные диски и строительный мусор. В отличие от туалетной бумаги, такие предметы не растворяются в воде и постепенно скапливаются внутри труб, формируя плотные пробки.

Отдельные комки отходов, извлекаемые из канализационных колодцев, могут весить до 10 килограммов. При этом обычной механической очистки с помощью троса бывает недостаточно, особенно если скопление мусора образовалось далеко от колодца или имеет большой объем.

В таких случаях специалисты используют каналопромывочные машины. Они подают воду под высоким давлением, разрушая и вымывая образовавшийся засор. Если проблема возникает в коллекторе большого диаметра, дополнительно привлекают илососную технику для откачки отходов.

Специалисты напоминают, что канализационная система не предназначена для утилизации бытового мусора. Даже небольшой посторонний предмет способен стать частью крупной пробки в уличном коллекторе, из-за чего без воды и других коммунальных услуг может остаться целый район.