В Государственном социально-гуманитарном университете в Коломне прошла шестая конференция «Содружество педагогических классов ГСГУ». Участниками мероприятия стали более 70 старшеклассников, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.

Школьники познакомились с профессией учителя на нескольких площадках. На «Историко-педагогическом квесте» они совершили экспедицию по регионам России. Площадка «Сторителлинг без границ» помогла превратить факты в эмоциональное повествование. В «Кейс-лаборатории» старшеклассники решали школьные конфликты, а в «Мастерской народных игр» и «Этнопроекте» создавали уроки с культурным колоритом. В «Лаборатории точных решений» участники делали игрушки-антистрессы и работали с микроскопами.

В пресс-службе ведомства отметили, что почти 1400 школьников из 20 городов Подмосковья, в 43 школах, знакомятся с учительской профессией вместе с ГСГУ. Они изучают основы психологии и педагогики, развивают коммуникацию и другие навыки.