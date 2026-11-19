Свыше двух тысяч наказов жителей по образованию внесли в госпрограммы. Всего набралось свыше 920 тысяч наказов, к отработке которых уже подключились власти всех уровней — от муниципальных депутатов до областных министров.

По поручению секретаря подмосковного отделения партии, председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова были созданы девять программных комиссий. Их главная задача — обеспечить выполнение наказов жителей. Первые итоги работы комиссии по направлению «Образование» подвела ее руководитель, заместитель председателя Московской областной думы Линара Самединова.

Кто работает с наказами?

В состав программной комиссии, помимо депутатов Мособлдумы, также входят вице-губернатор Людмила Болатаева, министр образования Ингрид Пильдес, депутат Госдумы Геннадий Панин, председатель родительского комитета при Министерстве образования Анастасия Снегурова

и представители профсоюза.

Что предлагают жители?

В программную комиссию «Образование» поступило более 63 тысяч наказов.

Чаще всего жители поднимают вопросы строительства и капремонта школ и детских садов, оборудования, качества питания, условий обучения, поддержки педагогов и повышения качества образования. Также много наказов по благоустройству территорий рядом с образовательными организациями.

В федеральных обращениях звучат предложения о реформировании ЕГЭ и ОГЭ, возвращении отдельных элементов советской системы образования и воспитания.

При этом поступление наказа еще не означает автоматического решения или финансирования, поясняет Линара Самединова. Из 45 тысяч наказов в государственные программы уже включены 2407 (5,4%). Остальные предложения требуют дальнейшей проработки и определения механизмов реализации.

«Среди наиболее массовых обращений — строительство детского сада в Наро-Фоминском округе — 870 наказов, капитальный ремонт гимназии в Домодедове — 260 наказов. Эти примеры показывают, насколько важна обратная связь с жителями при определении приоритетов развития территорий», — отметила депутат.

Что уже сделано?

Народная программа «Единой России», сформированная в 2021 году, выполнена практически полностью. Построено и отремонтировано более 400 школ и 250 детских садов. В ближайшие пять лет в регионе планируется построить еще 110 детсадов на 50 тысяч мест. Особое внимание уделят обеспечению местами малышей от полутора лет.