Путин назвал Шредера предпочтительной кандидатурой для переговоров ЕС и России

Российский лидер Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительной кандидатурой для возможных переговоров между Россией и Евросоюзом. Об этом глава государства заявил журналистам, сообщила пресс-служба Кремля.

«Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германии господин [Герхард] Шредер», — сказал президент.

При этом добавил, что европейцы могут выбрать европейского лидера, которому они доверяют и кто не наговорил гадостей в адрес России. Путин отметил, что Москва никогда не была закрыта для переговоров.

«Это же не мы отказались, а они отказались», — подчеркнул глава государства.

До этого российский лидер заявил, что украинский конфликт движется к завершению. Путин также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский, если хочет встретиться, то пусть приезжает в Москву.