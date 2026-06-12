Медведев посоветовал не сомневаться, что Россия научит Европу жизни

Журналист Александр Юнашев спросил Медведева, научит ли Россия Европу жизни.

«Научим, научим, даже не сомневайтесь», — ответил зампред Совбеза.

Ранее Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале сгенерированный с помощью нейросети видеоролик, на котором он отправляет в шредер фотографии канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В подписи к ролику от отметил, что ни один враг не сможет помешать развитию и процветанию России.