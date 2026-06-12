Медведев посоветовал не сомневаться, что Россия научит Европу жизни
Россия научит Европу жизни, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Об этом сообщил Life.
Журналист Александр Юнашев спросил Медведева, научит ли Россия Европу жизни.
«Научим, научим, даже не сомневайтесь», — ответил зампред Совбеза.
Ранее Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале сгенерированный с помощью нейросети видеоролик, на котором он отправляет в шредер фотографии канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В подписи к ролику от отметил, что ни один враг не сможет помешать развитию и процветанию России.