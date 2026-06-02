Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер прибыл в Москву

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, возглавлявший правительство страны с 1998 по 2005 год, прилетел в российскую столицу. Об этом сообщил немецкий телеканал NTV .

По информации издания, Шредера заметили в Москве в отеле Kempinski. Корреспондент канала Райнер Мунц предположил, что политик прибыл в связи с проведением ПМЭФ, который стартует 3 июня в Санкт-Петербурге.

«Не исключено, что экс-канцлер отправился в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме», — указали в материале.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге побывал глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Он стал участником дискуссии об урегулировании конфликта между Ираном и США.