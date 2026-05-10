В Германии поддержали предложение Путина насчет Шредера

Дагделен: слова Путина о Шредере можно рассматривать как попытку вернуть диалог

Предложение президента России Владимира Путина рассмотреть бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в роли вероятного европейского посредника на переговорах нужно рассматривать как попытку вернуться к диалогу в дипломатических отношениях. Об этом РИА «Новости» заявила эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен.

«Это попытка вернуться к разговору в дипломатических отношениях. Диалог — необходимое условие для мира. Тот, кто заинтересован в мире, должен вести диалог», — сказала она.

Дагделен призвала немецкие власти принять предложение Путина и возобновить диалог с Россией.

«Сожалею, если федеральное правительство отказывается от диалога», — добавила эксперт партии.

Днем ранее Путин назвал предпочтительной кандидатуру Шредера в переговорах с Россией от ЕС. Он также напомнил, что это Европа отказалась от прямого диалога, а не Россия.