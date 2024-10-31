Захарова обвинила суды стран НАТО в политизированности

Работа судов в странах НАТО стали иметь политизированный характер. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Речь идет о ситуации с президентом Финляндии Александером Стуббом. Он назвал арест принадлежащей России недвижимости исполнением решения суда, а не политическим вопросом.
«Просто суды в натовских странах стали политическими», — высказалась дипломат.
В Финляндии арестовали пять российских объектов недвижимости. Поводом стал иск украинской компании «Нафтогаз». Три арестованных объекта расположены на Аландских островах, еще два — в Хельсинки.
Ранее судебные приставы Финляндии арестовали здание Российского центра науки и культуры. Такой же мере подверглись семь квартир и земельный участок. В российском МИД уже предостерегали Финляндию о возможных ответных мерах на арест недвижимости РФ.
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