Захарова обвинила суды стран НАТО в политизированности

Работа судов в странах НАТО стали иметь политизированный характер. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале .

Речь идет о ситуации с президентом Финляндии Александером Стуббом. Он назвал арест принадлежащей России недвижимости исполнением решения суда, а не политическим вопросом.

«Просто суды в натовских странах стали политическими», — высказалась дипломат.

В Финляндии арестовали пять российских объектов недвижимости. Поводом стал иск украинской компании «Нафтогаз». Три арестованных объекта расположены на Аландских островах, еще два — в Хельсинки.

Ранее судебные приставы Финляндии арестовали здание Российского центра науки и культуры. Такой же мере подверглись семь квартир и земельный участок. В российском МИД уже предостерегали Финляндию о возможных ответных мерах на арест недвижимости РФ.