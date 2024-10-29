Пять российских объектов недвижимости арестовали в Финляндии

HS: в Финляндии арестовали пять объектов недвижимости РФ по иску «Нафтогаза»

Пять объектов недвижимости России в Финляндии попали под арест по иску украинской компании «Нафтогаз». Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat .

«Финские власти приступили к крупномасштабной операции по конфискации активов российского государства», — заявили авторы материала.

Три объекта находятся на Аландских островах, еще два — в Хельсинки.

Ранее финские судебные приставы арестовали здание Российского центра науки и культуры в Хельсинки, а также семь квартир и земельный участок.

Площадь квартир составила от 36 до 175 «квадратов» стоимостью в 1,4 миллиона евро. МИД предостерег Финляндию о возможных ответных мерах на арест недвижимости РФ в стране.