Пять российских объектов недвижимости арестовали в Финляндии

Пять объектов недвижимости России в Финляндии попали под арест по иску украинской компании «Нафтогаз». Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.
«Финские власти приступили к крупномасштабной операции по конфискации активов российского государства», — заявили авторы материала.
Три объекта находятся на Аландских островах, еще два — в Хельсинки.
Ранее финские судебные приставы арестовали здание Российского центра науки и культуры в Хельсинки, а также семь квартир и земельный участок.
Площадь квартир составила от 36 до 175 «квадратов» стоимостью в 1,4 миллиона евро. МИД предостерег Финляндию о возможных ответных мерах на арест недвижимости РФ в стране.
«Выглядит как судебный курьез». Что ждет иск против Google на два ундециллиона рублей
Айтишник из Москвы получил более 13 лет за госизмену
В России придумали повышать рождаемость с помощью расширения удаленки для женщин
Хорватия поставит Украине танки и БМП в обмен на скидку на «леопарды»
Тендер на капремонт стадиона «Торпедо» объявили в Орехово-Зуеве
Жители Подмосковья подали свыше 35 тысяч онлайн-запросов в архив с января
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте