Британия пригрозила Аргентине жесткими мерами при дальнейших притязаниях на Фолкленды

Великобритания пригрозила Аргентине жесткими мерами в случае дальнейших притязаний на Фолклендские острова. Такое заявление сделала парламентский заместитель британского министра иностранных дел Ума Кумаран, ее слова привело РИА «Новости» .

Политик отметила, что президент Аргентины Хавьер Милей на Генассамблее ООН допустил «подстрекательские высказывания» в отношении Фолклендских (Мальвинских) островов. Аргентина запросила запрет на добычу Британией нефти на шельфе островов.

«Соединенное Королевство подготовит дополнительные меры, если такая ситуация сохранится. Они будут законными. Они будут соразмерными и, позвольте мне заверить вас, они будут жесткими», — заявила Кумаран, выступая в британском парламенте.

Дипломат подчеркнула, что Лондон будет защищать право жителей островов на разработку своих природных ресурсов, а также будет реагировать на угрозы Аргентины. Свою позицию Британия намерена отстаивать в арбитражном разбирательстве в Международном трибунале по морскому праву.

В августе Белый дом пригрозил, что если Великобритания не увеличит расходы на оборону, то США могут пересмотреть позицию по вопросу суверенитета Великобритании над Фолклендскими островами.