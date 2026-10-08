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    Ошибка службы доставки привела к потере секретных деталей F-35

    Bloomberg: детали истребителя F-35 попали в Китай из-за ошибки службы доставки

    Фото: РИА «Новости»

    Детали от американского истребителя-невидимки пятого поколения F-35 попали в Китай из-за ошибки сотрудника службы доставки компании United Parcel Service Inc., который пропустил электронное письмо с предупреждением не отправлять груз через Гонконг. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    «В электронном письме от экспедиторской компании DSV A/S говорится, что детали — фонарь кабины F-35 и дверь оружейного отсека, покрытые радиопоглощающим материалом, — не должны проходить транзитом через определенные страны в соответствии с Международными правилами торговли оружием США», — заявили в статье.

    Эти правила направлены на то, чтобы исключить попадание секретных американских технологий в руки противников США. Изначально планировалось, что партия запчастей поступит в Сан-Франциско через Южную Корею и Тайвань. Но груза задержался в Австралии и его по ошибке отправили через Гонконг ради ускорения доставки.

    Ранее в Пентагоне заявили, что попытаются вернуть детали для истребителя и установить причины произошедшего.

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