«Война неизбежна». Иран и Сирия встанут на защиту Ливана

Иран и Сирия придут на помощь Ливану после израильских атак. Таким мнением с 360.ru поделился военный эксперт Евгений Михайлов. По его мнению, они сформируют новую арабскую коалицию для противостояния Израилю.

«Деятельность американцев и израильтян очень грамотная была на Ближнем Востоке. Они пытались все время рассорить между собой страны Персидского залива: Иран и Сирию», — отметил он.

По мнению эксперта, в этот раз Иран точно не останется в стороне, ведь Израиль перешел все красные линии.

«На данном этапе, я думаю, лидер „Хезболлы“ акцентировал внимание, что война неизбежна», — подчеркнул он.

Ливан потрясла серия взрывов: детонировали пейджеры боевиков «Хезболлы», машины и мопеды обычных граждан. По официальной информации, погибли 37 человек, больше трех тысяч получили ранения.

Затем израильская армия атаковала около 100 пусковых установок и объектов на юге Ливана и нанесла мощный удар по Бейруту. Обрушились два жилых дома, три человека погибли, 17 — попали в больницы. Лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла пообещал отомстить Израилю за теракт.