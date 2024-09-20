ЦАХАЛ совершил серию атак на 100 пусковых установок и объектов в Ливане

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) атаковал около 100 пусковых установок и объектов на юге Ливана. Сообщение пресс-службы армии еврейского государства привело РИА «Новости» .

«Ночью истребители ВВС атаковали объекты террористической инфраструктуры „Хезболла“ в районах Шехин, Тайбе, Блида, Мис-эль-Джабль, Итарун и Кфар-Кила на юге Ливана, а также склад оружия в районе Аль-Хьям на юге Ливана», — уточнили в ЦАХАЛ.

Также израильские военные ударили артиллерийским огнем по нескольким районам в южной части Ливана.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили об утверждении планов по продолжению войны на «северном фронте» — на границе с Ливаном. Армия Израиля продолжила наносить удары по целям, чтобы подорвать потенциал «Хезболлы». Кроме того, солдаты ведут работу по обеспечению безопасности на севере еврейского государства, чтобы местные жители могли вернуться в свои дома.