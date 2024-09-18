Электроника со взрывной начинкой. Какими будут последствия атаки Израиля на «Хезболлу»
IT-эксперт Масалович: за взрывами в Ливане стоит израильское Подразделение 8200
Ливан второй день потрясает серия взрывов: предположительно, израильтяне заминировали тысячи коммуникационных устройств, в том числе пейджеров, надеясь за раз обезглавить «Хезболлу». Авантюра не то чтобы удалась. В первый день атаки погибли множество невинных людей, в том числе дети. Вместе с тем Израиль сорвал мирную миссию США на Ближнем Востоке и спровоцировал удар хуситов. Все, что известно к этому часу, собрал 360.ru.
Взрывы пейджеров в Ливане
Израильские военные заминировали несколько тысяч пейджеров, которыми пользовались члены «Хезболлы» в Ливане, и 17 сентября одновременно подорвали их. Об этом сообщило информагентство Reuters и подтвердили многие другие зарубежные СМИ.
По данным израильского журналиста Барака Равида, который сослался на официальных лиц США и Израиля, атаку решили провести во вторник, так как двое членов «Хезболлы» высказали подозрения по поводу безопасности пейджеров. Израильтяне не захотели рисковать успехом и откладывать операцию.
По всей ближневосточной республике за первый день взрывов пострадали более четырех тысяч человек, большая часть из них — мирные люди. Незначительные травмы получил иранский посол. Убиты почти два десятка человек, в том числе 10-летняя Фатима Джафар Абдулла.
«Мы стали свидетелями трагедии, которая затронула всех ливанцев. Хотелось бы узнать, сколько спецслужб были задействованы в этой операции и с использованием каких видов взрывчатки», — заявил РИА «Новости» министр энергетики и водных ресурсов во временном правительстве Ливана Валид Файяд.
ХАМАС осудил взрывы в Ливане и заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке приведет Израиль к полному провалу и поражению. Представители «Хезболлы» со своей стороны пообещали мстить.
Новая волна взрывов
Спустя ровно день, 18 сентября, снова прогремели взрывы — не только в Ливане, но и в Бейруте. На этот раз, по предварительным данным, сдетонировали мобильные телефоны, портативные рации и автомобильные радиостанции, ноутбуки. В некоторых жилых домах начались пожары.
Одно из ЧП произошло во время похорон сына депутата от «Хезболлы» Али Аммара, убитого накануне. Известно как минимум о 100 пострадавших и троих погибших.
Как взорвали пейджеры "Хезболлы"
«Моссад» начинил примерно пять тысяч пейджеров, заказанных «Хезболлой», сообщили СМИ. Устройства ввезли в Ливан еще в начале 2024 года. По информации источника Al Jazeera, вес взрывчатого вещества в каждом устройстве составлял не более 20 граммов.
Судя по уцелевшим обломкам, речь идет о моделях AP900 или AR924 тайваньской компании Gold Apollo. Основатель фирмы Сюй Цингуан заявил журналистам, что именно эту партию пейджеров производили в Европе.
Теперь Gold Apollo собирается подать иск на миллиард долларов к правительству Израиля, ведь репутационные потери огромны. Когда журналисты ошибочно написали, что пейджеры сделала Motorola, ее акции рухнули. Что уж говорить о настоящих производителях — пусть это не их сборка и не они фаршировали устройства взрывчаткой.
Издание Axios со ссылкой на источники заявило, что операцию с пейджерами одобрил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 16 сентября, на встрече с членами его кабинета и руководителями служб безопасности. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер утверждает, что Соединенные Штаты не причастны к волне взрывов.
Вероятно, «Моссад» оснастил батареи пейджеров взрывчаткой, которая реагирует на температуру — ее дистанционно повысили перед взрывом. Некоторые люди почувствовали нагрев и заранее успели избавиться от гаджетов.
Также возможно, что взрывчатка в пейджерах сдетонировала после массовой рассылки. Большинство устройств активировались после того, как на них пришли сообщения. Очевидцы говорили, что перед взрывом гаджеты издали звуковые сигналы — и люди брали их в руки, чтобы посмотреть на экран.
Именно так поступил один из владельцев пейджеров Gold Apollo — посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.
Кто устроил массовый подрыв пейджеров в Ливане
Скорее всего, против «Хезболлы» действовало израильское подразделение радиоэлектронной разведки 8200, сообщил 360.ru ученый, подполковник спецслужб в отставке, IT-специалист по информационной безопасности, OSINT и конкурентной разведке Андрей Масалович.
«В 1999 году израильтяне захватили какой-то центр „Хезболлы“: взяли там документы, несколько автоматов Калашникова и вроде бы забытый телефон одного из офицеров. С аппарата решили снять ценную информацию, привезли в штаб-квартиру „Подразделения 8200“, включили в сеть, и он рванул», — рассказал эксперт.
В результате взрыва сильно пострадали двое солдат, один из них потерял руку. После того случая Израиль, что называется, поставил себе «галочку»: нужен ответный удар. Видимо, его и готовили четверть века.
Интересно
Почему «Хезболла» пользуется пейджерами
«Вторая история случилась три года назад. Одна большая международная организация наркоторговцев стала использовать защищенный мессенджер — специальную модификацию, на смартфоне даже не обнаружишь, оплата только через крипту. Вдруг пришло ФБР, полторы тысячи человек арестовало», — рассказал Масалович.
Впоследствии выяснилось, что все меры безопасности были хороши, но вот заместителем наркоборона служил фэбээровец, который и организовал этот мессенджер. Так стало понятно, что любую замкнутую группу — хоть секту, хоть террористическую ячейку — проще всего угробить, подсунув защищенное средство коммуникации.
Некоторое время назад таким средством коммуникации у «Хезболлы» стали пейджеры (надо еще разобраться, кто это их надоумил). Чем хороши пейджеры? У них нет современного функционала. То есть многие вещи, которые могут навредить нашим смартфонам, там не сработают.
Андрей Масалович
Пейджеры — простые устройства, к тому же достаточно маленькие: никому в голову не придет, что туда поместится взрывчатка, отметил эксперт. Соответственно, ими активно пользовались не только участники «Хезболлы», но и вообще множество людей в Ливане.
«Пейджеры работают через свой сервер, поэтому довольно трудно вклиниться в их систему управления. Полгода назад поменяли на свежую модель конкретно одной тайваньской фирмы — Gold Apollo. Тайванцы объявили, что собирали не они — сборку устройств делали в Европе», — добавил Масалович.
Внутри пейджеров обнаружили мощное взрывчатое бризантное вещество пентаэритриттетранитрат, или ТЭН, примерно 10 граммов. Кстати, чтобы этот белый порошок не рассыпался и не рванул по дороге, в него намешивают чуть-чуть парафина, превращая в небольшой кусочек размокшей жвачки.
«Когда срабатывает фугасная взрывчатка, ущерб считается на некоем расстоянии — два-три метра от взрыва. А у бризантной взрывчатки очень сильный импульс, который „гасит“ ближайшие полметра. Сила взрыва пришлась по кистям рук и животам», — уточнил эксперт.
ТЭН взрывается от нагрева. Масалович напомнил, что на видео можно заметить, как у большинства пострадавших пейджеры детонировали разу — люди занимались своими делами, вдруг — взрыв. Но пара человек успела схватиться за карман, почувствовав нагрев аккумулятора.
Скорее всего, взрывчатку делали израильтяне. Американцы даже принимали специальный военный стандарт, чтобы не использовать бризантные вещества или использовать крайне редко. У них трижды были очень крупные инциденты. Один раз рвануло на авианосце, пострадало 60 самолетов. А израильтянам ТЭН нравится.
Андрей Масалович
По мнению эксперта, после такой массированной атаки израильтянам нужно либо сразу нападать на «Хезболлу», либо выжидать до весны: в Ливане вот-вот начнутся дожди и непогода. В Израиле к такому непривычны и не любят капризы климата.
«Хезболла» пользовалась пейджерами для оповещения на протяжении десятилетий, рассказал востоковед Станислав Тарасов. Последнюю партию, где-то от трех до пяти тысяч устройств, они приобрели в какой-то третьей стране. Там в них и внедрили специальные устройства, которые смогли обеспечить взрывы.
Есть один нюанс: дело в том, что «Хезболла», оказывается, по данным разведки чьей-то страны (не называется), получила сведения о готовящейся атаке. Буквально несколько дней назад они разослали специальные инструкции о переходе на другую систему оповещения. Но последовать этим инструкциям не успели.
Станислав Тарасов
Однако уничтожить руководство «Хезболлы» у Израиля не получилось: ранения есть, жертвы есть, но главные цели остались живы. Не исключено, что атака израильтян приведет к вторжению ЦАХАЛ в Ливан.
«Тут сразу возникает масса вопросов. Израиль все время опасался, что „Хезболла“ объединится с Сирией и они создадут единый фронт. Тогда израильтянам пришлось бы крайне сложно с учетом того, что они уже почти 10 с лишним месяцев воюют с ХАМАС, а победить не получается», — подчеркнул Тарасов.
Если к этому фронту подключится «Хезболла», Израиль не сможет без поддержки Соединенных Штатов или вовлечения американцев в эту войну, убежден собеседник 360.ru. Самостоятельно одержать победу или устоять он просто не в состоянии. Вот израильтяне и решили начать упреждающие действия.
Между Ливаном и Израилем существует так называемая голубая линия, которую охраняют миротворцы ООН. Эта линия считается международной границей, но это не так. Ее провели еще в 1916 году, с тех пор попытки установить демаркацию — настоящую границу — между двумя государствами не увенчались успехом.
Станислав Тарасов
Будет ли война на Ближнем Востоке
Израильтяне не считают «голубую линию» установленной границей, уточнил эксперт. А попытки американцев добиться перемирия между Хезболлой и Израилем, чтобы договориться о каких-то линиях разграничения, провалились.
«Может ли этот случай стать началом крупномасштабной войны? Не думаю. Все дело в том, что хуситы, которые, видимо, тоже получили информацию о готовящейся акции из какой-то зарубежной службы, нанесли удар сверхзвуковыми ракетами по военным объектам и впервые пробили ПВО Израиля», — сказал Тарасов.
Так Израилю дали понять, что в случае начала военной операции против Ливана хуситы могут нанести по израильской территории достаточно ощутимые удары. Помимо этого, хуситы придали гласности, что американцы обратились к ним с предложением признать их политическую легитимацию.
Если хуситы придут к власти, это может повлечь дестабилизацию во многих странах Персидского залива, предупредил Тарасов. Атаки Израиля, который не признает официальную границу с Ливаном, способны спровоцировать упразднение самого ливанского государства.
Иран тоже будет воздерживаться от войны, обещанная атака на Израиль не состоится, заверил Тарасов. Иранцы делают ставку на демократов США, которые вступили с ними в переговоры по ядерному досье и обещали в перспективе отмену санкций. Новый президент Масуд Пезешкиан заявил, что будет попытаться наладить отношения с Западом.
Но ситуация уже привела к краю пропасти, следующий шаг — региональная война. Не думаю, что она сейчас состоится. Израильское руководство без серьезной поддержки Соединенных Штатов не решится на это, должны произойти какие-то еще события, которые могли бы стимулировать Израиль к более решительным действиям.
Станислав Тарасов
Как Израиль насолил США
Похоже, израильская сторона сорвала миссию госсекретаря США Энтони Блинкена, прибывшего с визитом в Каир для продолжения переговоров по перемирию, прекращению огня в Газе и освобождению заложников. Востоковед уточнил, что израильтяне устраивают подобные акции не первый раз и все время мешают успеху американской дипломатии на Ближнем Востоке.
Биньямин Нетаньяху владеет инициативой. Он не дает возможности Демократической партии США обозначить какое-то событие, которое можно было бы представить победой американской дипломатии и делает ставку на кандидата в президенты Дональда Трампа.
Станислав Тарасов
Между тем действующий американский президент Джо Байден и его администрация сейчас не готовы к активному участию в событиях на Ближнем Востоке, тем более через военный фактор. Неслучайно Вашингтон вступил в переговоры с хуситами — война с участием Штатов нарушит весь расклад сил в предвыборной мозаике.