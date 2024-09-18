Электроника со взрывной начинкой. Какими будут последствия атаки Израиля на «Хезболлу»

Ливан второй день потрясает серия взрывов: предположительно, израильтяне заминировали тысячи коммуникационных устройств, в том числе пейджеров, надеясь за раз обезглавить «Хезболлу». Авантюра не то чтобы удалась. В первый день атаки погибли множество невинных людей, в том числе дети. Вместе с тем Израиль сорвал мирную миссию США на Ближнем Востоке и спровоцировал удар хуситов. Все, что известно к этому часу, собрал 360.ru.

Взрывы пейджеров в Ливане Израильские военные заминировали несколько тысяч пейджеров, которыми пользовались члены «Хезболлы» в Ливане, и 17 сентября одновременно подорвали их. Об этом сообщило информагентство Reuters и подтвердили многие другие зарубежные СМИ. По данным израильского журналиста Барака Равида, который сослался на официальных лиц США и Израиля, атаку решили провести во вторник, так как двое членов «Хезболлы» высказали подозрения по поводу безопасности пейджеров. Израильтяне не захотели рисковать успехом и откладывать операцию. По всей ближневосточной республике за первый день взрывов пострадали более четырех тысяч человек, большая часть из них — мирные люди. Незначительные травмы получил иранский посол. Убиты почти два десятка человек, в том числе 10-летняя Фатима Джафар Абдулла.

«Мы стали свидетелями трагедии, которая затронула всех ливанцев. Хотелось бы узнать, сколько спецслужб были задействованы в этой операции и с использованием каких видов взрывчатки», — заявил РИА «Новости» министр энергетики и водных ресурсов во временном правительстве Ливана Валид Файяд. ХАМАС осудил взрывы в Ливане и заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке приведет Израиль к полному провалу и поражению. Представители «Хезболлы» со своей стороны пообещали мстить.

Фото: Marwan Naamani/dpa / Global Look Press

Новая волна взрывов Спустя ровно день, 18 сентября, снова прогремели взрывы — не только в Ливане, но и в Бейруте. На этот раз, по предварительным данным, сдетонировали мобильные телефоны, портативные рации и автомобильные радиостанции, ноутбуки. В некоторых жилых домах начались пожары. Одно из ЧП произошло во время похорон сына депутата от «Хезболлы» Али Аммара, убитого накануне. Известно как минимум о 100 пострадавших и троих погибших.

Как взорвали пейджеры "Хезболлы" «Моссад» начинил примерно пять тысяч пейджеров, заказанных «Хезболлой», сообщили СМИ. Устройства ввезли в Ливан еще в начале 2024 года. По информации источника Al Jazeera, вес взрывчатого вещества в каждом устройстве составлял не более 20 граммов. Судя по уцелевшим обломкам, речь идет о моделях AP900 или AR924 тайваньской компании Gold Apollo. Основатель фирмы Сюй Цингуан заявил журналистам, что именно эту партию пейджеров производили в Европе. Теперь Gold Apollo собирается подать иск на миллиард долларов к правительству Израиля, ведь репутационные потери огромны. Когда журналисты ошибочно написали, что пейджеры сделала Motorola, ее акции рухнули. Что уж говорить о настоящих производителях — пусть это не их сборка и не они фаршировали устройства взрывчаткой.

Фото: Marwan Naamani/dpa / Global Look Press

Издание Axios со ссылкой на источники заявило, что операцию с пейджерами одобрил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 16 сентября, на встрече с членами его кабинета и руководителями служб безопасности. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер утверждает, что Соединенные Штаты не причастны к волне взрывов. Вероятно, «Моссад» оснастил батареи пейджеров взрывчаткой, которая реагирует на температуру — ее дистанционно повысили перед взрывом. Некоторые люди почувствовали нагрев и заранее успели избавиться от гаджетов.

Фото: Marwan Naamani/dpa / Global Look Press

Также возможно, что взрывчатка в пейджерах сдетонировала после массовой рассылки. Большинство устройств активировались после того, как на них пришли сообщения. Очевидцы говорили, что перед взрывом гаджеты издали звуковые сигналы — и люди брали их в руки, чтобы посмотреть на экран. Именно так поступил один из владельцев пейджеров Gold Apollo — посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.

Кто устроил массовый подрыв пейджеров в Ливане Скорее всего, против «Хезболлы» действовало израильское подразделение радиоэлектронной разведки 8200, сообщил 360.ru ученый, подполковник спецслужб в отставке, IT-специалист по информационной безопасности, OSINT и конкурентной разведке Андрей Масалович. «В 1999 году израильтяне захватили какой-то центр „Хезболлы“: взяли там документы, несколько автоматов Калашникова и вроде бы забытый телефон одного из офицеров. С аппарата решили снять ценную информацию, привезли в штаб-квартиру „Подразделения 8200“, включили в сеть, и он рванул», — рассказал эксперт.

В результате взрыва сильно пострадали двое солдат, один из них потерял руку. После того случая Израиль, что называется, поставил себе «галочку»: нужен ответный удар. Видимо, его и готовили четверть века.

Интересно Подразделение 8200 было создано в 1952 году. Оно входит в Управление военной разведки («АМАН») Армии обороны Израиля, занимается сбором и декодированием радиоэлектронной информации, а также другими операциями. Считается одним из самых крупных в мире подразделений такого рода деятельности. В 2017 году хакеры Подразделения 8200 взломали «Лабораторию Касперского», когда там работали над обнаружением американских разведывательных программ. Израильтяне сразу предупредили США. Подразделение 8200 было создано в 1952 году. Оно входит в Управление военной разведки («АМАН») Армии обороны Израиля, занимается сбором и декодированием радиоэлектронной информации, а также другими операциями. Считается одним из самых крупных в мире подразделений такого рода деятельности. В 2017 году хакеры Подразделения 8200 взломали «Лабораторию Касперского», когда там работали над обнаружением американских разведывательных программ. Израильтяне сразу предупредили США.

Почему «Хезболла» пользуется пейджерами «Вторая история случилась три года назад. Одна большая международная организация наркоторговцев стала использовать защищенный мессенджер — специальную модификацию, на смартфоне даже не обнаружишь, оплата только через крипту. Вдруг пришло ФБР, полторы тысячи человек арестовало», — рассказал Масалович. Впоследствии выяснилось, что все меры безопасности были хороши, но вот заместителем наркоборона служил фэбээровец, который и организовал этот мессенджер. Так стало понятно, что любую замкнутую группу — хоть секту, хоть террористическую ячейку — проще всего угробить, подсунув защищенное средство коммуникации.

Некоторое время назад таким средством коммуникации у «Хезболлы» стали пейджеры (надо еще разобраться, кто это их надоумил). Чем хороши пейджеры? У них нет современного функционала. То есть многие вещи, которые могут навредить нашим смартфонам, там не сработают. Андрей Масалович

Пейджеры — простые устройства, к тому же достаточно маленькие: никому в голову не придет, что туда поместится взрывчатка, отметил эксперт. Соответственно, ими активно пользовались не только участники «Хезболлы», но и вообще множество людей в Ливане. «Пейджеры работают через свой сервер, поэтому довольно трудно вклиниться в их систему управления. Полгода назад поменяли на свежую модель конкретно одной тайваньской фирмы — Gold Apollo. Тайванцы объявили, что собирали не они — сборку устройств делали в Европе», — добавил Масалович.

Внутри пейджеров обнаружили мощное взрывчатое бризантное вещество пентаэритриттетранитрат, или ТЭН, примерно 10 граммов. Кстати, чтобы этот белый порошок не рассыпался и не рванул по дороге, в него намешивают чуть-чуть парафина, превращая в небольшой кусочек размокшей жвачки. «Когда срабатывает фугасная взрывчатка, ущерб считается на некоем расстоянии — два-три метра от взрыва. А у бризантной взрывчатки очень сильный импульс, который „гасит“ ближайшие полметра. Сила взрыва пришлась по кистям рук и животам», — уточнил эксперт.

Фото: ТЭН-сырец / Википедия

ТЭН взрывается от нагрева. Масалович напомнил, что на видео можно заметить, как у большинства пострадавших пейджеры детонировали разу — люди занимались своими делами, вдруг — взрыв. Но пара человек успела схватиться за карман, почувствовав нагрев аккумулятора.

Скорее всего, взрывчатку делали израильтяне. Американцы даже принимали специальный военный стандарт, чтобы не использовать бризантные вещества или использовать крайне редко. У них трижды были очень крупные инциденты. Один раз рвануло на авианосце, пострадало 60 самолетов. А израильтянам ТЭН нравится. Андрей Масалович

По мнению эксперта, после такой массированной атаки израильтянам нужно либо сразу нападать на «Хезболлу», либо выжидать до весны: в Ливане вот-вот начнутся дожди и непогода. В Израиле к такому непривычны и не любят капризы климата.

Фото: Мужчина сдает кровь для пострадавших от взрыва, Бейрут, 17 сентября 2024 года. Bilal Jawich / Global Look Press

«Хезболла» пользовалась пейджерами для оповещения на протяжении десятилетий, рассказал востоковед Станислав Тарасов. Последнюю партию, где-то от трех до пяти тысяч устройств, они приобрели в какой-то третьей стране. Там в них и внедрили специальные устройства, которые смогли обеспечить взрывы.

Есть один нюанс: дело в том, что «Хезболла», оказывается, по данным разведки чьей-то страны (не называется), получила сведения о готовящейся атаке. Буквально несколько дней назад они разослали специальные инструкции о переходе на другую систему оповещения. Но последовать этим инструкциям не успели. Станислав Тарасов

Однако уничтожить руководство «Хезболлы» у Израиля не получилось: ранения есть, жертвы есть, но главные цели остались живы. Не исключено, что атака израильтян приведет к вторжению ЦАХАЛ в Ливан. «Тут сразу возникает масса вопросов. Израиль все время опасался, что „Хезболла“ объединится с Сирией и они создадут единый фронт. Тогда израильтянам пришлось бы крайне сложно с учетом того, что они уже почти 10 с лишним месяцев воюют с ХАМАС, а победить не получается», — подчеркнул Тарасов.

Фото: Marwan Naamani/dpa / Global Look Press

Если к этому фронту подключится «Хезболла», Израиль не сможет без поддержки Соединенных Штатов или вовлечения американцев в эту войну, убежден собеседник 360.ru. Самостоятельно одержать победу или устоять он просто не в состоянии. Вот израильтяне и решили начать упреждающие действия.

Между Ливаном и Израилем существует так называемая голубая линия, которую охраняют миротворцы ООН. Эта линия считается международной границей, но это не так. Ее провели еще в 1916 году, с тех пор попытки установить демаркацию — настоящую границу — между двумя государствами не увенчались успехом. Станислав Тарасов

Будет ли война на Ближнем Востоке Израильтяне не считают «голубую линию» установленной границей, уточнил эксперт. А попытки американцев добиться перемирия между Хезболлой и Израилем, чтобы договориться о каких-то линиях разграничения, провалились. «Может ли этот случай стать началом крупномасштабной войны? Не думаю. Все дело в том, что хуситы, которые, видимо, тоже получили информацию о готовящейся акции из какой-то зарубежной службы, нанесли удар сверхзвуковыми ракетами по военным объектам и впервые пробили ПВО Израиля», — сказал Тарасов. Так Израилю дали понять, что в случае начала военной операции против Ливана хуситы могут нанести по израильской территории достаточно ощутимые удары. Помимо этого, хуситы придали гласности, что американцы обратились к ним с предложением признать их политическую легитимацию.

Если хуситы придут к власти, это может повлечь дестабилизацию во многих странах Персидского залива, предупредил Тарасов. Атаки Израиля, который не признает официальную границу с Ливаном, способны спровоцировать упразднение самого ливанского государства. Иран тоже будет воздерживаться от войны, обещанная атака на Израиль не состоится, заверил Тарасов. Иранцы делают ставку на демократов США, которые вступили с ними в переговоры по ядерному досье и обещали в перспективе отмену санкций. Новый президент Масуд Пезешкиан заявил, что будет попытаться наладить отношения с Западом.

Но ситуация уже привела к краю пропасти, следующий шаг — региональная война. Не думаю, что она сейчас состоится. Израильское руководство без серьезной поддержки Соединенных Штатов не решится на это, должны произойти какие-то еще события, которые могли бы стимулировать Израиль к более решительным действиям. Станислав Тарасов

Как Израиль насолил США Похоже, израильская сторона сорвала миссию госсекретаря США Энтони Блинкена, прибывшего с визитом в Каир для продолжения переговоров по перемирию, прекращению огня в Газе и освобождению заложников. Востоковед уточнил, что израильтяне устраивают подобные акции не первый раз и все время мешают успеху американской дипломатии на Ближнем Востоке.

Биньямин Нетаньяху владеет инициативой. Он не дает возможности Демократической партии США обозначить какое-то событие, которое можно было бы представить победой американской дипломатии и делает ставку на кандидата в президенты Дональда Трампа. Станислав Тарасов

Между тем действующий американский президент Джо Байден и его администрация сейчас не готовы к активному участию в событиях на Ближнем Востоке, тем более через военный фактор. Неслучайно Вашингтон вступил в переговоры с хуситами — война с участием Штатов нарушит весь расклад сил в предвыборной мозаике.