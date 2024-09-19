«Хезболла» доверяла «своим». Партию взорвавшихся пейджеров никто не проверял

Ветеран «Альфы» Попов: «Хезболла» не проверяла пейджеры, так как доверяла своим

Партия пейджеров со взрывчаткой пришла в Ливан незадолго до массовых подрывов. В устройствах было по 20 граммов взрывчатого вещества. У кого была возможность провернуть такую операцию и почему шиитское движение не проверяло технику — в стриме 360.ru с Екатериной Малашенко рассказал подполковник запаса, член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Техническая возможность организовать подобную операцию была у израильской спецслужбы «Моссад», считает эксперт. Принципиально схема не новая — это контролируемая поставка недружественным лицам, террористам.

«[Поставка] прерывается, происходит подмена, поставляется товар. В каких-то случаях используются технические устройства для снятия видео или аудиоинформации, а в других — устанавливаются устройства, которые приводят к взрыву или ликвидации носителя этого предмета, либо частичной травме», — пояснил военный.

Попов отметил, что «Хезболла» не проводила проверку пейджеров на предмет взрывчатки, потому что делала закупки через свои проверенные каналы.

«Открыли, посмотрели, никто не делал вскрытие и анализ. Во-первых, это нереально, во-вторых, могло привести к какой-то там неполадке», — добавил ветеран «Альфы».

Во взорвавшихся гаджетах, вероятно, была пластичная взрывчатка с детонатором, сработавшим от переключившегося сигнала, отметил Попов. Также там стояла программа активации для одновременного взрыва.