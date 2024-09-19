Лидер «Хезболлы» Насрулла пригрозил Израилю ответом на взрывы в Ливане

«Хезболла» не оставит без ответа диверсию Израиля с подрывом устройств связи в Ливане. Об этом заявил лидер организации Хасан Насрулла, сообщило агентство Al-Jazeera .

«Нападения во вторник и среду понесут справедливое наказание», — отметил он.

Атаки только укрепили решительность «Хезболлы», она отомстит израильской стороне за теракт, подчеркнул Насрулла. Он объяснил, что организация оставит открытым вопрос о том, где и каким образом движение ответит на атаку. «Хезболла» также продолжит выступать за прекращение военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.

По словам Насруллы, конфликт вступил в острую фазу. Израильское руководство перешло все красные линии и своими действиями фактически объявило войну ливанскому народу и суверенитету государства, констатировал он.

Взрывы на территории Ливана произошли 17 и 18 сентября. В стране массово сдетонировали пейджеры и другие устройства связи. В результате погибли 32 человека, тысячи жителей пострадали. «Хезболла» обвинила в случившемся Израиль.