Армия Израиля нанесла мощный удар по Бейруту

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 20 сентября нанесла удар по столице Ливана. Об этом военное командование сообщило в отчете .

«ЦАХАЛ провел целенаправленный удар по Бейруту», — сообщили в пресс-службе израильской армии.

Представители ЦАХАЛ добавили, что пока нет никаких изменений в оборонительных рекомендациях Командования тыла.

Ранее израильская армия атаковала около 100 пусковых установок и объектов на юге Ливана. Удары наносились артиллерией по нескольким районам в южной части государства. Накануне ЦАХАЛ утвердил планы по продолжению войны на «северном фронте» — на границе с Ливаном. Израильские военные планируют наносить удары по соседней стране, чтобы подорвать потенциал шиитского движения «Хезболла».