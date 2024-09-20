Армия Израиля нанесла мощный удар по Бейруту

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 20 сентября нанесла удар по столице Ливана. Об этом военное командование сообщило в отчете.
«ЦАХАЛ провел целенаправленный удар по Бейруту», — сообщили в пресс-службе израильской армии.
Представители ЦАХАЛ добавили, что пока нет никаких изменений в оборонительных рекомендациях Командования тыла.
Ранее израильская армия атаковала около 100 пусковых установок и объектов на юге Ливана. Удары наносились артиллерией по нескольким районам в южной части государства. Накануне ЦАХАЛ утвердил планы по продолжению войны на «северном фронте» — на границе с Ливаном. Израильские военные планируют наносить удары по соседней стране, чтобы подорвать потенциал шиитского движения «Хезболла».
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