«Техника сходит с ума». Машины и мопеды начали массово взрываться в Ливане

Машины и мопеды взрываются в Бейруте. Как сообщил Telegram-канал Mash , уже пострадали 150 человек.

«Со слов местных, техника просто сходит с ума — сначала вибрирует, а потом детонирует», — написали авторы материала.

Ливан уже второй день потрясает серия взрывов: предположительно, израильтяне заминировали тысячи коммуникационных устройств. Погибли множество невинных людей, в том числе дети, пострадали тысячи жителей.

Пейджеры в Ливане начали массово взрываться 17 сентября. Устройства были из партии, недавно полученной движением «Хезболла». На этот раз стали взрываться не пейджеры, а другие гаджеты. Например, в автомобилях и некоторых мотоциклах сдетонировали беспроводные устройства.

Причиной взрывов, по одной из версий, стала вредоносная программа. «Хезболла» возложила ответственность за взрывы на Израиль. Политолог Сергей Станкевич предположил, что Ближний Восток вступает в новую стадию эскалации.