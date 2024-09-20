Три человека погибли при ударе Израиля по Ливану

Минздрав Ливана: при израильском ударе погибли три человека, еще 17 пострадали

Минимум три человека погибли в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Ливана каналу Al Jazeera .

«В больницу доставлены 17 человек», — уточнили журналисты.

Предположительно, целью атаки был высокопоставленный чиновник «Хезболлы». Директор Института Леванта Сами Надер заявил, что нападение на южный район Бейрута знаменует собой «опасную эскалацию», которая ведет к полномасштабной войне.

«[Ситуация] выходит за рамки преобладающих правил ведения боевых действий», — подчеркнул он.

В южном пригороде Бейрута 20 сентября прогремели три сильных взрыва. После израильского удара в Ливане обрушились два жилых дома.

Ранее израильская армия атаковала около 100 пусковых установок и объектов на юге Ливана. Удары наносили артиллерией.